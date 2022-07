Watch more News on iWantTFC

Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Pikit, Cotabato kasunod ng malawakang pagbaha.

Ayon kay Pikit Mayor Sumulong Sultan, nasa 27,000 pamilya mula sa higit 30 barangay ang apektado sa kalamidad noong Linggo.

"Sa pagdeklara namin ng calamity, lumaan kami sa ngayon ng more or less aabot ng P2 milyon," aniya sa panayam sa TeleRadyo, Biyernes.

"Ipapamigay namin sa affected barangays kasi malaki-laki rin ang apektadong pamilya ngayon."

Aabot sa P69 milyon ang danyos sa agrikultura, kabilang ang mga nawasak na palay, mais at beans, ani Sultan. Nasa 2,000 naman ang apektado na mga magsasaka.

Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa pagbaha.