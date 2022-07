Higit 900 kaso ng dengue naitala sa BARMM ngayong taon

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Higit 900 na kaso na ng dengue ang naitatala ngayong taon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM), ayon sa isang opisyal nito.

“This week nakatala po tayo ng 40 cases, all in all po magmula nung January 2022 nakatala po tayo ng total of 928 cases,” ayon sa pinuno ng kanilang Ministry of Health na si Dr. Ameril Usman.

Sa 928 na kaso, 18 na ang namatay, ani Usman. Karamihan sa mga namamatay ay mga batang may edad 10 gulang pababa, ayon sa kanya.

Dagdag pa ng opisyal, ang lalawigan ng Lanao del Sur ang may pinakamaraming naitatalang kaso ng dengue.

“Meron po silang 578. Sumusunod po ang Maguindanao with 169, tapos pangatlo ang Cotabato City with 71, and then Sulu, 32, Basilan, 20.”

Ayon kay Usman, hininikayat nila ang mga mamamayang may sintomas ng dengue na magpatingin agad sa doktor.

Patuloy din ang mga hakbang para masupil ang pagkalat ng dengue at pagsira ng mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok.

--TeleRadyo, 1 July 2022