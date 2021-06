Criminal gang suspek patay sa engkwentro sa Albay

Watch more in iWantTFC

Patay ang 1 lalaki na nakipagbarilan umano sa mga pulis sa bayan ng Oas, Albay nitong Sabado. Itinuring ng pulis na armed and dangerous umano ang lalaki.

Ayon kay Police Brig. Gen. Jonnel Estomo, hepe ng Police Regional Office 5, may confidential informant ang nagsumbong sa Albay police ukol sa ilegal na gawain ng isang alyas Tikboy.

Agad nagkasa ng buy-bust ang mga pulis at may nagpanggap na bibili ng baril sa suspek. Nakipagkita ang poseur-buyer sa suspek sa gilid ng kalsada sa Barangay Camagong sa Oas.

Inabot ng suspek na nakasakay ng motorsiklo ang napagkasunduang kalibreng-38 baril sa poseur-buyer na nag-abot naman ng bayad na P10,000.

Pero nakaramdam umano ang suspek na may mga pulis na sa paligid kaya nagpaputok ito. Nauwi sa enkwentro ang buy-bust at nabaril ang suspek umano. Dinala pa sa ospital ang lalaki pero dineklarang dead on arrival.

Nakuha sa suspek ang baril, may isang sachet ng hinihinalang shabu, at pati ang motorsiklo na pinaniniwalaang nakaw rin.

Si Tikboy umano ay miyembro ng Concepcion criminal gang na nag-ooperate sa Bicol, Calabarzon at maging sa Metro Manila.

Siya rin umano ay maraming kasong may kinalaman sa ilegal na pagbebenta ng baril, robbery, holdup, carnapping at iba pa. — Jekki Pascual, ABS-CBN News