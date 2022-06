Watch more News on iWantTFC

Posibleng pumutok pang muli ang Bulkang Bulusan, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Muling sumabog nitong madaling-araw ng Linggo ang bulkan, na ayon sa mga awtoridad ay mas malakas kompara sa pagputok nito noong Hunyo 5.

“Posible namang magkaroon pa ng mga pagsabog sa Bulusan, usually character niya 'yang mga phreatic eruption episodes ay hindi lang 1 o 2, minsan mas marami,” ani Phivolcs director Renato Solidum ngayong Lunes.

“Ito ay mangyayari kapag ang usok ay may pressure. Kung tuloy-tuloy lang paglabas, mas maigi na 'yan kaysa makaipon ng pressure. Pero kailangan nating pag-ingatan na talagang possible pang magkaroon ng mga pagsabog,” sabi niya sa panayam ng TeleRadyo.

Kuha ng Bulkang Bulusan mula sa Juban, Sorsogon nitong Hunyo 6, 2022. Larawan mula sa 9th Infantry Division Public Affairs Office

Ayon kay Solidum, patuloy pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Bulusan.

“Patuloy po ang paglalabas ng usok sa Bulkang Bulusan pagkatapos po ng pagsabog kahapon ng madaling-araw. At sa 24 na oras, magmula alas-5 ng umaga kahapon, hanggang kanina alas-5, may kulang-kulang na 100 ‘no, around 97 volcanic earthquakes,” sabi ng opisyal.

Patuloy na pinag-iingat ang mga taga-Sorsogon sa masamang epekto ng pagsabog ng bulkan.

“Siguraduhing may bitbit parating mga mask para naman pong may pagbagsak ng abo ay maisuot ito, maigi kung N95, at kung nasa bahay naman ay manatili sa loob ng bahay o pumasok sa loob ng bahay habang may pagbagsak ng abo,” bilin ni Solidum.

“Mga kababayan naman nating malapit sa ilog ang mga bahay, bantayan kung may malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dahil baka magkaroon ng baha na may putik o di kaya ay lahar,” dagdag niya.

— TeleRadyo, 13 Hunyo 2022