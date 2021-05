Libo-libo pumila sa limitadong Pfizer vaccine sa Maynila

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Libo-libo ang pumila sa isang hotel sa Maynila para sa Pfizer vaccine kontra COVID-19.

Noong nakalipas na linggo, ibinigay lamang ang Pfizer para sa medical frontliners pero ngayong Martes, pwede na ito sa mga A2 at A3 — o mga senior citizen at may comorbidities — kaya marami ang pumila.

Ilan sa mga tao ay pumila pa ng hatinggabi at madaling araw kahit alas-6 pa ng umaga ang umpisa ng screening process at alas-8 naman ang umpisa ng mismong pagbabakuna.

Umabot sa halos 3,000 ang pumila para sa 900 doses ng Pfizer.

Bukod sa Pfizer, patuloy ang ginagawang pagbabakuna sa 18 vaccination sites sa Maynila. — TeleRadyo 18 May 2021