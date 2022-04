Watch more News on iWantTFC

MANILA – Umabot na sa 123 ang bilang ng mga namatay sa pagguho ng lupa sa Baybay, Leyte sa kasagsagan ng paghagupit ng bagyong Agaton doon, ayon kay Mayor Carlos Cari nitong Miyerkules.

Dagdag pa ni Cari, may 66 pang hinahanap na biktima ng landslide sa lungsod.

Ayon sa alkalde, ito ang unang beses na gumuho ang lupa sa kanilang bayan.

“Walang history po ng landslide yung area na yun…yung lugar na yan, hazard siya with regards to the riverbanks kasi malapit siya sa riverbank. Eh lahat naman ng barangay may kalapit sa mga riverbank kasi pamumuhay rin nila yun.”

Ani Cari, magpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations sa Barangay Catagnos sa Baybay, bagamat itinigil na ito sa ibang lugar.

Dagdag pa niya, nakatutok na ngayon ang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga temporary shelter para sa mga biktima ng landslide.

“Minamadali namin na maumpisahan na ito, na maski yung temporary shelter maumpisahan na. Kasi alam naman natin na yung mga evacuation center, hindi naman designed talaga na tirahan nang matagalan. Panandalian lang sana yun.”

Umabot na sa 175 ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng bagyong Agaton sa buong bansa.

--Teleradyo, 20 April 2022