Sanggol sa Pasig, binenta pambayad sa e-sabong

MANILA – Viral sa social media nitong weekend ang video ng isang ina na humihingi ng tulong na mabawi ang kanyang anak na binenta niya umano para may pambayad ng utang dahil sa kanyang pagkakalulong sa e-sabong.

Sa isang ulat ng news website na Balita, sinabi ng ina na umabot sa P50,000 ang una niya hinihingi para sa kanyang anak, pero nagkasundo sila ng kanyang katransaksyon sa Facebook sa halagang P45,000.

Nagkita ang dalawa sa Quezon City, kung saan naganap ang bentahan nitong Marso 3. Pero pag-uwi ng ina sa bahay, nagbago ang kanyang isip, kaya tinawagan niya ang kausap. Ngunit hindi na niya ito na-contact.

Ayon kay Philippine National Police Women and Children Protection Center Spokesperson PCol. Joy Tomboc, parehong maaaring managot sa batas ang ina ng bata at ang pinagbentahan nito.

“Base sa aking initial assessment, ang ina ng bata na nagbenta at ang pinagbentahan nito o ang bumili nito ay parehong may paglabag sa mga karapatan ng bata na mabigyan ng tamang pangangalaga ng kanyang mga magulang at mamuhay nang kasama ang kanyang pamilya.”

“So, pareho din pong may violation ‘no, doon sa batas natin na RA 7610 or yung Anti-Child Abuse Law,” paliwanag niya.

Ayon kay Tomboc, maaaring may paglabag din ang dalawa sa batas kontra child trafficking dahil may palitan ng pera na naganap.

“So nandoon po yung elements ng child trafficking, although hindi pa natin na-ano talaga kung ano yung purpose kung bakit ibinenta or kung bakit binili yung bata,” aniya.

“Atsaka base doon sa sinabi ng--parang may napirmahan na document, so baka may usapan silang adoption. So parang, meron din itong posibleng paglabag sa ating RA 8552 or yung rules and regulations natin patungkol sa pag-adopt ng Filipino children,” dagdag pa ng opisyal.

Ayon sa pulis, bumuo na siya ng team para makapanayam ang ina para malaman ang iba pang detalye ng kaso.

“May na-mention yung ina na parang may pinasukan siyang group sa Facebook na, yun nga, may mga transaction about adoption so yun din po ang titingnan namin.”

“Magandang mabisita po yung ina at mainterview po para makuha yung ibang circumstances ng kaso,” aniya.

Pinaalalahan ni Tomboc ang publiko na pangalagaan ang karapatan ng mga bata.

“Ang mga bata, simula nung sila ay nasa sinapupunan pa ay pinagkalooban na ito ng dignidad at halaga bilang tao ng ating constitution so respetuhin natin ang bata bilang tao, isulong natin yung karapatan nila at proteksyonan at pangalagaan natin sila para maging productive sila na members ng community in the future,” aniya.

--TeleRadyo, 14 March 2022