MAYNILA—Dumami ang mga nabiktima ng online love scam nitong pandemya, ayon sa National Bureau of Investigation.

Ayon kay Victor Lorenzo, hepe ng NBI cybercrime division, may ilang Pinoy na rin ang sangkot sa modus na ito.

"Dati ang love scam ang nag-formulate lang, ang gumagawa ho niyan mga Nigerian. Kaya lang ho, may mga Filipinos na rin ang natuto kung papaano 'yung pitch. Paano manligaw online? Papaano pinapa-fall ang victim?" aniya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes.

Paano nga ba malalaman kung scam ang napasok na relasyon?

"Isa sa mga red flag, tell-tale sign po na talagang love scam po 'yun 'pag nanghihingi na ho ng pera. May emergency kunyari at the same time nanghihingi ng mga nude photo," ani Lorenzo.

Ano ang dapat gawin para makaiwas dito?

Sabi ni Lorenzo, maaaring i-download ang photo ng inyong ka-chat at i-Google reverse image search para malaman kung totoo ito o nagpapanggap lang.