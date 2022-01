Watch more on iWantTFC

MANILA – Nagpaalala ang Philippine National Police (PNP) sa publiko na maaaring makasuhan ang sinumang magpapakita ng pekeng vaccination card.

Kaugnay ito ng pagpapatupad ng “no vaccine, no ride” na patakaran sa National Capital Region.

“You can be charged [with] falsification of public documents kasi po itong vaccination card is a government-issued public document,” ani PNP spokesperson PCol. Roderick Alba.

“Pangalawa, if you’re hiding yung health condition mo at pineke mo yung vaccination card, you will be violating Republic Act 11332. So, that is the mandatory reporting of notifiable diseases law,” dagdag pa niya.

Ayon kay Alba, naging maayos naman ang unang araw ng pagpapatupad ng “no vax, no ride” sa Metro Manila.

“Nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan na naging maayos yung implementasyon ng unang araw ng ating no vax no ride policy,” sabi ni Alba.

“Wala tayong nairecord na mga untoward incidents at mga nahuling lumabag dito at basically dahil we are on warning phase pa lang tayo, so we expect na we will fully implement this, ang ating policy na ito on the coming week.”

Patuloy na nagpaalaala si Alba sa publiko na dalhin ang mga vaccination card kapag lumalabas ng bahay.

Ang mga hindi bakunado dahil sa ilang kondisyong medical ay maaari namang magpakita ng medical certificate, ayon sa pulis.

“Continuous yung aming paalaala sa ating mga kababayan, dalhin palagi ang inyong vaccination card kapag lumabas, at siguruhin natin hindi fake ito…and for those unvaccinated, we’re not saying na you’re not allowed to go out, dahil ayun po sating IATF rules they are allowed to go out as long na these are essential activities.”

“However… dapat supported ito ng valid reason. When we say valid reason for example, may comorbidity yung tao may medical condition, this should be supported by a valid medical certificate, at nakalagay doon yung ma-contact ng ating officers yung doktor na naka-in charge sa kanya,” dagdag pa niya.

--TeleRadyo, 18 January 2022