'No vax, no ride,' ipinapatupad na

MANILA -- Bago pa sumikat ang araw Lunes ng umaga, puspusan na ang pagi-inspeksyon ng mga tauhan ng Philippine National Police - Highway Patrol Group (PNP-HPG) sa mga pampublikong sasakyan sa Caloocan ngayong unang araw ng pagpapatupad ng 'no vax, no ride' policy.

Inisa-isa ang mga driver at mga pasahero ng ilang mga bus at jeep na nagsasakay ng pasahero dito sa Monumento, Caloocan. Wala pang tineketan o pinagmulta ngayong Lunes.

Ayon kay PLt. Col. Joel Mendoza ng ng Regional Highway Patrol Unit ng National Capital Region, sinilip nila ang mga vaccination card at valid ID ng mga pasahero. Kapag walang pruweba na siya ay fully vaccinted, ay hindi sila pinapasakay ng PUV.

Isa dito ang pashaero na si Reggie Credo, na hindi pa pinasakay dahil first dose palang ng bakuna ang kaniyang nakukuha. Sa Feb 5 pa ang kaniyang ikalawang dose ng AstraZeneca.

Galing siya ng Tondo sa Maynila at papasok sana sa trabaho. Aniya, hindi niya alam na ipapatupad na ngayong araw ang polisiya.

Ang jeepney driver naman na si Victor Alcantara, hindi na muna pinayagan makapamasada dahil hindi pa siya fully vaccinated.

Sa February 22 pa kasi ang kaniyang ikalawang dose ng AstraZeneca. Hindi siya agad nagpabakuna dati dahil natatakot sya sa posibleng side effects nito lalo na at dati na siyang nagkaroon ng mild stroke.

Kaya naman kamot ulo nalang muna siyang uuwi sa kanilang probinsya lalo nat hindi pa siya makakapaghanap buhay.

Hindi naman ikinatuwa ng iba pang jeepney driver ang ganitong sistema dahi kinakain nito ang oras nila ng biyahe.

Gayunpaman, pakiusap ng otoridad sa mga tsuper at sa publiko na sumunod na muna sa protocols para makaiwas na sila sa multa o kaya'y mawalan ng prangkisa kapag nahuling nagsasakay ng mga pasahero na hindi pa fully vaccinated.

Paalala naman ng Inter-Agency Task Force, exempted dito ang mga hindi mabakunahan dahil may karamdaman, at ang mga may essential na lakad basta may maipakita lamang silang kaukulang dokumento na magpapatunay nito.

Isang linggo muna ang gagawing paninita ng mga tauhan ng PNP- HPG pero sa susunod na mga linggo ay magmumulta na sila ng mga mahuhuling lalabag sa polisiya.

Sa isang hiwalay na panayam sa TeleRadyo, sinabi ng pangulo ng Pasang Masda na si Obet Martin na suportado nila ang hakbang na ito ng pamahalaan.

"Pinabor namin ang department order na ‘to ng (Department of Transportation) at ng (Land Transporation Franchising and Regulatory Board) sapagkat dito’y isa sa bagay na makakatulong tayo upang maibsan [and] totally eradicate itong pandemyang ‘to para makatulong tayo sa ating mga kapwa Pilipino, para hindi na po lumaganap ang COVID na ito."

Aniya, makakatulong kung isusuot na ng mga pasahero ang kanilang mga vaccination card na parang ID, nang hindi na mahirapan pa sa pag-check ang mga tsuper.

"Isuot na ho natin ang ating, parang gawin na nating ID ang ating vaccination card. Isuot natin, para pagsakay natin, nakikita na ng mga drayber at wala na po tayong maraming tanungan."

Una nang tinutulan ng ilang mga commuters' groups ang patakarang "no vax, no ride" ng pamahalaan.

Anila, kailangan ng mas sistematikong solusyon sa problema ng pandemya.