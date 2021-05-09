Bamboo, Darren Espanto sing Ed Sheeran's 'Afterglow'
ABS-CBN News
Posted at May 09 2021 02:08 PM | Updated as of May 09 2021 02:09 PM
ASAP, ASAP Natin 'To, Bamboo, Darren Espanto, Ed Sheeran, Afterglow
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