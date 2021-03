Bamboo ipinagdiwang ang birthday sa 'ASAP'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Ipinagdiwang ngayong Linggo ng singer-songwriter na si Bamboo Mañalac ang kaniyang ika-45 na kaarawan sa pamamagitan ng isang special number sa “ASAP Natin ‘To.”

Para sa kaniyang birthday number, inawit ni Mañalac ang “Firepower” mula sa kaniyang 2015 album na “Bless This Mess.”

Matapos ang number, nagpasalamat si Mañalac sa lahat ng mga tagasuporta at sa mga sumusuporta sa Filipino music.

Nagsimula ang music career ni Mañalac noong ‘90s nang maging frontman siya ng sikat na bandang Rivermaya. Kalaunan ay iniwan niya ang Rivermaya at binuo ang kaniyang sariling banda, ang Bamboo.

Bukod sa pagiging musician, isa ring regular na coach at judge si Mañalac sa talent show na “The Voice of the Philippines.”