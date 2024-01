Watch more on iWantTFC

Bukod sa pagiging showbiz writer, aktor at host, isa ring acting mentor si Ogie Diaz.

Taong 2015 nang simulan niya ang pagbibigay ng acting workshop.

Kuwento niya kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!", ilang sikat na artista na ang naturuan niya.

"So, dito na galing sila Ivana Alawi, 'yung mga Hashtag si Niko tsaka si Kid, si Heaven Peralejo dito rin nagworkshop dahil naging alaga ko si Heaven tsaka si Ysabel Ortega, si David Licauco dito rin galing. So, 'yun 'yung mga napo-produce pero hindi ako ang nagma-manage sa kanila," ani Ogie.

Mapa-bata o matanda, kumakasa sa mga acting challenge ni Mama Ogs.

Katunayan, mayroon siyang estudyante na isang doktor.

"I just wanna know more about myself, tsaka may konting background na po kasi ako sa theater before nu'ng college, nu'ng med school kaya aside from being a doctor baka naman puwede ko rin i-explore 'yun kasi hindi naman puwede or hindi naman kailangan doktor ka lang," pagbabahi ni Raxy.

Alamin ang kuwento sa likod ng kaniyang viral acting workshop kasama si Karen Davila dito lang sa 'My Puhunan: Kaya Mo!'.

RELATED LINKS:

Watch more News on iWantTFC