Kung babad kayo sa social media at mahilig sa farming, tiyak napadpad na sa timeline niyo ang farm ni Joseph Miranda sa Santa Maria, Bulacan.

Nang mabigo sa pagiging crypto miner, pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapatakbo ng farm kung saan bida ang kaniyang mga fancy chicken at ang viral na crayfish.

Sa naging panayam sa kaniya ni Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!," ibinahagi ni Joseph na aksidente lang ang pagpaparami niya ng mga crayfish.

"Ang una kong alaga dito hito, then isa lang 'yung tank ko ng crayfish. Medyo parang aksidente lang din eh, parang gusto ko mag-alaga," kuwento niya.

Lumawak ang interes ni Joseph sa crayfish.

Inaral niya online kung paano magparami nito hanggang sa nakilala niya ang isang Indonesian na may malaking farm nito.

Dahil madalas magpost ng kaniyang bukid update online, maraming netizens ang nagka-interes sa mga alaga niyang ito.

"Noong nagsimula po akong mag-post ng about sa crayfish, nag-trending po tapos hindi mo na mapigilan 'yung tao gusto nang bumili and the simula noon, naisipan ko: 'mag-focus na tayo sa crayfish'. 'Yun na 'yung puro alaga natin dito," pagdedetalye niya.

Patok sa mga mamimili online ang kaniyang mga alaga na maaaring mabili ng P2,500 hanggang P3,500 kada kilo.

Alamin kung paano pinatatakbo ni Joseph ang kaniyang crayfish farm kasama si Karen Davila dito sa 'My Puhunan: Kaya Mo!.'

