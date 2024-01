Watch more on iWantTFC

Nang tumama ang pandemya noong 2020, nawalan ng hanapbuhay si Corrs Valenton.

Dahil kailangan pa ring kumita, naisipan niyang sumugal na mag-negosyo.

Ang naging puhunan niya, ang cheese pimiento na ginagawa niya noong bata pa lang siya.

"Na-retrench ako sa job ko. So, literally, hindi ko talaga alam ang gagawin ko and then sumagi ulit sa isip ko 'yung ginagawa kong palaman, palaman na once in a blue moon natitikman sa bahay," kuwento niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Iniba ni Corrs ang recipe ng kaniyang cheese pimiento.

Gamit ang P4,800 na puhunan, nagbenta si Corrs ng kaniyang produkto online noong Kapaskuhan ng 2020.

Para makabenta ng marami, nilakasan niya ang loob at inialok ito sa mga artistang minsang nakatrabaho gaya nina Piolo Pascual, Martin Nievera at Gary Valenciano.

Mula sa iisang produkto, aabot na sa 19 ang ibinebenta niya ngayon.

"Kung merong idea sa mind mo at feeling mo puwede, minsan kailangan mo makinig doon," ani Corrs.

