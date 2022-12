P500 'Noche Buena shopping' ng DTI umani ng iba't ibang reaksyon

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Umani ng iba’t ibang reaksyon ang post ng DTI patungkol sa "Noche Buena budget shopping".

Pinakita dito na sa halagang P500, makakabili ka umano ng 500g ng American ham, 250g ng Pinoy pandesal, 200g ng keso, 800g ng pasta, 1kg ng spaghetti sauce, 1/8 kg ng pork giniling, fruit cocktail at malapot na gatas.

Total of P488 at ang sobra, pwede pang magdagdag ng ibang sangkap at pampalasa.

Sa isang palengke sa Barangay Tatalon, si Analyn Balongag na isang cook sa isang kainan at mayroong 5 anak at asawa, ay namalengke para malaman kung saan nga ba aabot ang P500 niya pang Noche Buena.

Sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin, gusto pa rin ng mga Pilipino makapaghanda kahit simple sa Pasko. Pero hindi ito makukumpleto kapag hindi natin kasama ang mga mahal natin sa buhay.—Ulat ni Karen De Guzman, ABS-CBN News