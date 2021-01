Pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pag-uusapan na ng mga alkalde ng Metro Manila

Watch also in iWantTFC

MAYNILA — Pag-uusapan ng mga alkalde ng National Capital Region ang mga gagawing mga hakbang para makontrol ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa mga palengke, ayon kay Metro Manila mayors’ council chairman Edwin Olivarez.

Kwento ni Olivarez sa ABS-CBN Teleradyo, kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para makontrol ang mga mega-market at nagbabagsak ng mga bilihin.

“Ito pong mga retailer po natin, ‘yung nagtitinda sa palengke, umaasa lang po ‘yan sa bumabiyahe, binabagsakan,” sinabi ng alkalde sa ABS-CBN Teleradyo ngayong Lunes.

“Kaya po sa pag-uusap po namin, kokontrolin po ng ating Department of Agriculture pati ng DTI ‘yung mga mega-market po natin at ‘yung source po ng ating mga poultry na nanggagaling po sa mga probinsya,” dagdag pa niya.

Dagdag pa niya, isasama rin sa pag-uusapan sa pagpupulong ng iba pang mga alkalde ng Metro Manila bukas ang pagmomonitor ng presyo ng mga bilihin.

“Kami naman po sa mga LGU, [katulad] kami po sa Parañaque, tinitignan po namin lahat ng mga biyahero, ‘yun pong galing sa Divisoria, galing sa Quezon City doon po namang binabagsak sa’ming palengke para po kami’y magkaroon ng price monitoring,” aniya.

Kasama rin, aniya, sa pag-uusapan ang pagluwag ng age braket ng authorized person outside residence sa 10-65 anyos na nauna nang tinutulan ng alkalde.

“Hindi rin po advisable na itong pong mga authorized person outside residence ay luwagan po agad ‘yung edad, ‘yung 10-65 kasi alam naman po natin ‘yung mga bata usually mga superspreader po natin eh. Mga asymptomatic po siya ‘pag lumabas po siya, umuwi po siya sa bahay, wala silang symptoms pero nakakahawa po sila within their family po,” aniya.

“Personally po kami sa Parañaque po, hindi po namin inaadvise na until na (general community quarantine) pa tayo na mabuksan nang mas maluwag ang age bracket.”