Patrol ng Pilipino: Konektado ba ang pag-aalburoto ng mga bulkan?

ABS-CBN News

MANILA — Magkakaugnay ba ang aktibidad ng mga bulkan sa Pilipinas?

Nasa Alert Level 3 ang bulkang Mayon sa Albay ngayong Lunes, habang naka-Alert Level 1 ang mga bulkang Taal sa Batangas at Kanlaon sa Negros.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), may 24 active volcanoes sa Pilipinas.

Binabantayan nila ang 10 bulkan dahil may 6 na highly active sa mga ito--kabilang ang Taal, Kanlaon, at Mayon .

Pero hindi ito nangangahulugang konektado ang kanilang aktibidad, sabi rin ng PHIVOLCS.

Nagpaalala ang PHIVOLCS sa mga nasa apektadong lugar na basahin ang mga advisory at sundin ang payo ng kanilang mga lokal na pamahalaan.

— Ulat ni Raphael Bosano, Patrol ng Pilipino