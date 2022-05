Hindi pineke ang isang litrato ng campaign rally nina Vice President Leni Robredo at Sen. Francis “Kiko” Pangilinan sa Pampanga noong Abril 9 upang magmukha umanong mas marami ang dumalo rito.

Taliwas ito sa alegasyon ng isang video ni “Palerista PROJ.” sa Facebook na nilagyan ng caption na “BUKINGAN SA PAMPANGA.”

“Makikita talaga na parang napakaraming tao. Malaki kasi ang arrow (stage) at maliliit ang mga tao. Halatang in-edit,” paratang ni Palerist PROJ.

Ipinakita rin niya sa video ang aniya’y mga totoong litrato kung saan makikitang kakaunti lamang umano ang mga taong dumalo.

“Dito sa isang larawan, ang arrow (stage) ay maliit lamang at ‘yung tao ay medyo malaki, na hindi kasing liit, gaya ng isang larawan,” dagdag niya.

Ngunit sa livestream ng “MANALAKÁRAN: Pampanga People’s Rally,” makikita ang ilang drone videos na nagpapakita ng mga anggulo ng rally na kapareho ng mga umano’y pinekeng litrato. Makikita ito sa time stamp na 1:45:13.

Watch more News on iWantTFC

Ang 2 litrato na kapwa kuha ni Jimmy Dasal ng Team Kiko ay parehong naka-upload sa verified Facebook page ni Pangilinan. Makikita sa caption ng mga litrato ang oras ng pag-post nito.

Ang litratong tinutukoy ni Palerista PROJ kung saan makikitang mas marami ang mga tao sa rally ay ipinost ng alas-6 ng gabi. Samantala, bandang 1:20 pa ng hapon naka-post ang litrato kung saan mas kaunti pa ang mga nasa rally.

Ilang reporters din mula sa iba’t-ibang news outlets ang gumamit ng mga litratong ito sa kanilang coverage ng naturang campaign rally.

LOOK: Drone shots of the 100,000 “Kakampinks” in San Fernando, Pampanga as of 6 pm. If the crowd continues to swell tonight, “Kakampinks” there may end up surpassing the feat of Robredo’s supporters in Pasig last month (137,000). #PHVote 📷 Jimmy Dasal/Team Kiko pic.twitter.com/XfbIIbwF8i — Mara Cepeda (@maracepeda) April 9, 2022





'100,000 STRONG': Local police and local rescue teams said over 100,000 people have gathered at the Leni-Kiko Rally in Pampanga as of 6pm, Saturday.



📸 Team Kiko/Jimmy Dasal#OurVoteOurFuture #VotePH@inquirerdotnet pic.twitter.com/0oHMCda5mD — Gabriel P. Lalu (@GabrielLaluINQ) April 9, 2022

LOOK: The 100,000-strong crowd wants to prove that #PampangaIsPink. Aerial shots as of 6PM.



📸 Team Kiko/Jimmy Dasal@cnnphilippines pic.twitter.com/TtxH8gEq7Y — Anjo Cagmat Alimario (@anjocalimario) April 9, 2022

Una nang sinabi ng organizers na nasa 220,000 ang dumalo sa Pampanga rally, habang sa pagtataya naman ng pulisya ay nasa 180,000 ang dami ng tao.

Umani naman ng mahigit 1.9 million views, 104,000 reactions at 27,000 comments ang video ni “Palerista PROJ.”

— With research from Mildred Mira, ABS-CBN Investigative and Research Group

ABS-CBN News is a part of the Philippine Fact-Checker Incubator Project (PFCI) and #FactsFirstPH. PFCI supports news organizations in building capacity to meet international fact-checking standards. #FactsFirstPH is a collaborative effort of media and civil society organizations to fact check dubious and false claims, and to promote credible sources of information in the 2022 elections and beyond.