Hindi totoo ang pahayag ni Alex Magno sa kaniyang opinion column kamakailan na walang dinaluhang debate si dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III noong siya ay kumakandidato sa pagka-presidente noong 2010.

Sa kanyang column na inilathala ng The Philippine Star noong January 27, 2022, isinulat ni Magno na: “No one remembered that Noynoy Aquino did not participate in the 2010 debates.”

Pero taliwas sa akusasyon ni Magno, hindi bababa sa tatlong presidential forum at debate ang dinaluhan ng yumaong pangulo.

Una rito ay ang 'Harapan: The Presidential Forum' na inorganisa ng ABS-CBN News Channel at ginanap sa University of Sto. Tomas noong Disyembre 2, 2009. Isa si Aquino sa pitong kandidato sa pagka-Pangulo na sumagot sa mga katanungan mula sa mga botante at mga kabataan.

Enero 29, 2010 naman nang dumalo si Aquino sa ANC Youth 2010 Presidential forum na ginanap sa De La Salle University campus. Isa siya sa walong kandidatong dumalo sa forum upang kumbinsihin ang mga kabataang siya ang karapat-dapat na maging pinuno ng bansa.

Maliban sa dalawang forum na ito, dumalo rin si Aquino sa Philippine Daily Inquirer Presidential Debate na ginanap sa University of the Philippines-Diliman noong Pebrero 8, 2010, isang araw bago magsimula ang campaign period.

Ang dating pangulo ay pumanaw noong Hunyo 24, 2021.

