FACT CHECK: Walang report ang ABS-CBN tungkol sa mabisang pampapayat o gamot sa hypertension

Hindi totoo at manipulado ang diumano’y news report nina ABS-CBN reporter Arra Perez at Joyce Balancio tungkol sa isang gamot na gawa umano ng cardiologist na si Doc Willie Ong.

Ito ang pangatlong beses ngayong buwan na nagfact check ang ABS-CBN ng pekeng report tungkol sa nasabing gamot. Ang hindi pinangalanang gamot ay nakapagpapagaling umano ng hypertension ayon sa pekeng ulat ni Perez habang mabisa raw itong pampapayat ayon sa pekeng ulat ni Balancio.

Ginamit sa parehong pekeng video ang logo at header ng ABS-CBN news website. Minanipula ang bibig at boses nina Perez at Balancio sa pamamagitan ng deepfake teknik na lip syncing upang magmukhang iba ang kanilang sinasabi.

Ang orihinal na report ni Perez ay kuha sa TV Patrol report noong Enero 14, 2024. Ito ay tungkol sa diarrhea outbreak sa Baguio City. Samantala, ang kay Balancio ay kuha sa parehong petsa sa show ng Teleradyo Serbisyo na “Story Outlook” kung saan siya ay host. Si Balancio ay reporter ng ABS-CBN News at radio anchor sa Teleradyo Serbisyo.

Pinabulaanan ng parehong media outlets ang mga pekeng ulat.

Ayon kay Arlene Burgos, ang head of engagement and partnerships ng ABS-CBN News Digital, hindi naglabas ng anumang report ang ABS-CBN News tungkol sa isang gamot.

Kinumpirma ni Marah Capuyan, presidente ng Media Serbisyo Production Corporation (MSPC), ang video ni Balancio sa programang “Story Outlook” na inilabas noong Enero 14. Ngunit ayon sa kanya, hindi nag-endorso ng kahit anong brand o nagbigay ng health tips si Balancio sa programa.

Makikita rin sa ilalim ng mga pekeng video ang headline na “Willi Ong has discovered the secret how to get rid of hypertension once and for all” at “One spoon on an empty stomach burns up to 12 kg of fat per week.” Mapapansing mali ang spelling ng pangalan ni Ong at ang pagkakabigkas ng apelyido nito sa isang parte ng video.

Laman ng pekeng report nina Perez at Balancio ang video ng asawa ni Ong na si Doc Liza Ramoso-Ong. Minanipula rin ang bibig at boses ng doctor upang magmukhang iba ang kanyang sinasabi.

Sa parehong pekeng report, ipinapaliwanag ni Ramoso-Ong na gawa ang gamot sa “natural ingredients” at wala umano itong side effects.

Ang orihinal na bersyon ng video ni Ramoso-Ong na ginamit sa pekeng report ni Perez ay iniupload sa kanyang opisyal na Facebook page noong Hulyo 20, 2023. Dito, binanggit ni Ramoso-Ong ang mga hindi dapat gawin kapag mayroong regla.

Samantala, ang orihinal na bersyon ng video na ginamit sa pekeng report ni Balancio ay iniupload sa opisyal na Facebook page ng asawa nito noong Oktubre 22, 2023. Sa video, ibinahagi ng doktor ang mga tips para pumayat ang mga edad 40 pataas.

Kung pipindutin naman ang “learn more” sa pekeng video ni Balancio, mapupunta ang user sa website na may url na marhealthyflo.com. Makikita sa taas ang logo na “Aetna Fitness.” Gamit ang Google Translate, makikita na Ukranian ang salita sa website.

Ugaliing kumuha ng mga impormasyon sa mga lehitimong website ng ABS-CBN News. At mga lehitimong social media accounts tulad ng YouTube, Facebook, X (Twitter) at Instagram.