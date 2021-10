MAYNILA -- Isa ang Onic Philippines sa mga title contender sa Mobile Legends: Bang Bang Professional League Season 8.

Nang tanungin kung paano niya nagagawang ilabas ang potensiyal ng mga manlalaro niya, sagot ni Onic head coach Paul Denver "Coach Yeb" Miranda: "Ang pinaka-tactic ko is tanggalin ang pressure sa mga players, kasi most of the time, kung pressured 'yan, hindi mo malalabas ang best nila."

Pumasok si Coach Yeb sa Onic nitong Season 8, mula sa Cignal Ultra, na bigong manalo noong Season 7.

Ngayon, nakuha ng Onic ang ika-2 sa pinakamagandang record sa MPL, matapos tapusin ang season nang may 9-5 win-loss record.

Dagdag-patunay pa ang pag-sweep nila sa Nexplay EVOS sa iskor na 3-0 nitong playoffs at nagawa nilang tapusin ang bawat laro sa loob ng 13 hanggang 14 minuto.

Ayon kay Coach Yeb, parte talaga ng kanilang plano na tapusin agad ang laro kontra Nexplay.

Susunod na makakalaban ng Onic ang mananalo sa bakbakan ng Smart Omega at Blacklist International alas-6 ng gabi ng Biyernes.