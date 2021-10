Bigong makapasok sa MPL Season 8 playoffs ang defending world champs na Bren Esports. Courtesy: MPL Livestream.

MAYNILA—Sa unang pagkakataon simula nang maglaro sa Mobile Legends: Bang Bang Professional league ay hindi makikita ang Bren Esports sa playoffs matapos ma-sweep ng Echo Philippines sa kanilang laban Sabado ng hapon.

May tsansa pa sanang makapasok ang Bren sa playoffs, kung na-sweep sana ng RSG Philippines ang Onic Philippines at kung na-sweep nila ang Blacklist International ngayong Linggo.

Pero simula't sapul pa lang ay dehado na ang defending world champions matapos makuha ng RSG ang Game 1, na sapat na para makuha ang huling playoff slot.

Humingi ng paumanhin si head coach Francis "Duckeyyy" Glindro sa naging resulta ng kanilang season, at nangakong babangon sila.

"Maraming maraming salamat sa mga sumuporta. we would like to apologize for letting you guys down, we will recover from this. Bren lang muna. Tanggalin lang muna natin ang malakas," ani Duckeyyy, na pumapamagat sa kanilang sikat na battlecry na "Bren Lang Malakas."

"We will take a break, group up together and think of the proper ways to come back and clinch the championship na pinaka-hinahanap namin," dagdag ni Duckeyyy.

Maglalaro pa sa linggo ang Bren kontra defending champion Blacklist.