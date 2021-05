Alfrancis Chua kay Calvin Abueva: Last stop mo na sa Magnolia

Binalikan ni San Miguel Corp. (SMC) sports director Alfrancis Chua ang naging unang pag-uusap nila ng kontrobersyal na si Calvin Abueva mula nang makuha ang huli para sa koponan ng Magnolia.

Sinabi ni Chua na kung magiging maayos na player ang dating San Sebastian standout ay sa Magnolia na mananatili si Abueva hanggang magretiro.

"Pinatawag ko siya, nag-usap kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, 'Bata, ang dami mo nang napuntahang team, dami nang nangyari sa buhay mo. Tingin ko huling stop mo na 'to,'" sabi ni Chua sa panayam niya sa "The Chasedown."

Nakuha ng Hotshots ang explosive power forward sa isang blockbuster deal kapalit ni Chris Banchero, na napunta naman sa Phoenix Super LPG.

Alam ni Chua ang mga sigalot na pinagdaanan ni Abueva, na minsang nakabanggaan na rin ng dating coach noong siya ay team manager ng Ginebra.

Ngayong nasa Magnolia na si Abueva, magkakampi na ang dalawa dahil nasa iisang payong na sila ng SMC group.

"Ayusin mo na 'to. Na-prove mo na kaya mong ayusin. 'Yung last conference, last bubble, maganda attitude mo, maganda nilaro mo. Kaya mo pala ng ganun. Pero nandoon pa rin [ang] laro mo. Ang dami mong napabilib," ani Chua.

Habang nasa PBA bubble, nakapagtala si Abueva ng averages na 15.4 points, 11.3 rebounds, 5.2 assists, at 1.7 steals per game.

Naging kandidato pa siya para sa Best Player of the Conference at maging sa Sportsmanship Award.

"Kung ako papipiliin, siya Sportsmanship (awardee) ko e. Kaso nga ang tao, kahit anong tanong mo, kahit nagbago ka na, kapag tinanong mo [tungkol kay] Abueva, iba pa 'yung nasa utak nila. Na-prove mo na sa kanila kung ano ka. Bata, iayos mo [ang] buhay mo. Calvin dito, gaganda buhay mo. Nasa sa 'yo 'yan," sabi ni Chua.

Pero ipinaaalala ng SMC official na kailangang makisama ni Abueva sa kanyang bagong teammates.

"Pagdating mo sa Magnolia, may sistema na 'yan. Hindi sila makikisama sayo. Back to zero ka rito. Ikaw makikisama sa kanila," ani Chua.

FROM THE ARCHIVES:

Watch more in iWantTFC