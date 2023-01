Bal David nagbitiw bilang UST coach: report

Dating UST head coach Bal David. George Calvelo, ABS-CBN News.

Nagbitiw sa kanyang puwesto bilang head coach ng University of Santo Tomas (UST) ang PBA legend na si Bal “The Flash” David.

Ayon sa online report ng The Varsitarian, nagbitiw ang dating Barangay Ginebra star matapos ang nakakapanlumong 1-13 win-loss record ng Growling Tigers nitong nakaraang UAAP basketball season.

Naitalagang head tactician si David nito lang Hulyo, dalawang buwan bago nagsimula ang UAAP men's basketball tournament.

Pero hindi niya nagawang maigiya ang Tigers sa Final 4, bagkus ay lumubog pa sila sa nakakabigong 1-13 record.

Nauna nang tinaggap ni David ang sisi sa malamyang performance ng UST.

"Just leave it to us, 'yung mga negative sides, just leave it to the coaches. Gusto ko 'yung mga bata come second round, fresh again. 'Yung mga negatives and everything, we’ll take it," aniya.

"The coaching staff, we’ll take all the blame. 'Yung mga kids, please spare them."

Parte si David ng UST champion team noong dekada '90 sa ilalim ng legendary collegiate coach Aric Del Rosario.