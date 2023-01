Dumating na sa bansa ang dating NBA star na si Nick "Swaggy P" Young na lalaro para sa Strong Group na sasabak sa 32nd Dubai International Championship simula Jan. 27.

Lumapag ng Maynila ang dating player ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors nitong Lunes, kasama ang dati ring NBA player at ex-San Miguel import na si Shabazz Muhammad.

“Just landed in the Philippines,” ang sabi sa Twitter ng one-time NBA champion.

“Welcome to Manila, Nick Young and Shabazz Muhammad! Let’s kill it in Dubai,” ang tugon naman sa kanya ni Strong Group head coach Charles Tiu.

May tatlong linggo na lang ang natitira para sa Strong Group para makapaghanda para sa tornero sa Dubai.

Susubukan ni Young at ng Strong Group na maipanalo ang titulo na huling nakuha ng dating Philippine representative Mighty Sports noong 2020 bago pansamantalang natigil ang mga laro dahil sa pandemic.

Makakasama ni Young si dating PBA import Renaldo Balkman, Gilas Pilipinas naturalized player Ange Kouame at Fil-American guard Sedrick Barefield sa Strong Group.

Kakampi rin nila sina Justine Baltazar, Will Gozum, BJ Andrade at Inand Fornillos.