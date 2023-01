Ano ang pinakanami-miss ni Coach Dale sa Pilipinas?

Falcon coach Dale "Dale" Vitug. Angela Coloma, ABS-CBN News

JAKARTA, Indonesia -- Sa Myanmar pinili ni Falcon coach Dale "Dale" Vitug na gawin ang kaniyang coaching comeback sa Mobile Legends: Bang Bang.

Matapos ang kanilang pagkapanalo kontra sa S11 Gaming ng Argentina sa M4 World Championships, ibinahagi ni Dale kung ano ang mga pinakanami-miss niya sa bansa.

"Kasi ang unang nami-miss ko is 'yung pamilya ko, pagkain. Kasi bilang Pilipino, pagkain is life tayo eh. So parang 'yun ang una mong nami-miss sa Pilipinas -- 'yung pagkain," ani Dale.

At ang pinakanami-miss niyang pagkain? Ang sinigang.

Paglalahad niya, mahirap maghanap ng sinigang mix kaya ibinilin pa niya sa mga kapwa-Pinoy na lalahok sa M4 na magdala nito.

Nais niya kasing masubukan ng mga manlalaro niya ang sinigang.

"Sa totoo lang kaya ako nag-request ng sinigang packets para matikman nila. Since marunong ako, napa-try ko na sa kanila ang ibang putahe like adobo, nilaga, kasi iyon kahit wala kang spices, 'di gaya ng sinigang mix kaya 'yon lutuin eh," aniya.

Sa harap ng mga pagsubok, isa lang ang iniisip ng batikang coach: "Ang madalas na ginagawa ko is iniisip ko na masaya ako sa ginagawa ko."