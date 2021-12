MAYNILA – Pinangangambahang maubos ang suplay ng pagkain sa Roxas, Palawan halos dalawang linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette doon, sabi ng alkalde ng bayan ngayong Miyerkoles.

"Ngayon po, ang mga pagkain po baka kulangin kami," ani Roxas Mayor Dennis Sabando sa panayam sa TeleRadyo.

Wala pa rin aniyang kuryente sa bayan habang kinukulang din sila sa suplay ng inuming tubig.

Nasa 3,000 bahay ang pinadapa ng bagyo nang tumama ito sa Roxas noong Disyembre 17.

Sinabi ni Sabando na nakapagbigay na ng tulong si Vice President Leni Robredo, ang Department of Social Welfare and Development at ang Philippine Red Cross sa bayan.

"Napakarami po talagang na-damage sa'min sa Roxas," aniya.

