PALAWAN—Malakas na pag-ulan, matinding bugso ng hangin at malalaking hampas ng alon ang naranasan sa ilang bahagi ng Palawan at Puerto Princesa sa pagtama ng bagyong Odette nitong Biyernes.

Ilang mga punong nabuwal ang bumagsak sa mga bahay at humambalang sa gitna ng kalsada.

Ilang bahay rin ang nasira ang mga bubungan, mga bangkang lumubog at mga natumbang Christmas tree.

Hanggang ngayon hirap pa rin ang linya ng komunikasyon at bilang lamang ang mga nakakapagbato ng signal mula sa mga isla.

Hindi pa rin naibabalik ang linya ng kuryente at tubig sa Puerto Princesa.

Patuloy pa rin ang ginagawang pag-iikot ng Puerto Princesa disaster risk reduction and management office at Palawan DRRMO sa mga lugar na lubhang tinamaan ng Odette para makapagbigay ng tulong at paunang ayuda.

Wala pang naiuulat na casualty o mga nasaktan dulot ng pagtama ng bagyo.