Pilipinas pumalag sa 'harassment' ng China sa Ayungin Shoal

MAYNILA — Hindi pa tapos ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, na nag-ugat sa isang insidente ng marahas na pagtaboy sa mga Pilipinong militar noong nakaraang linggo sa Ayungin shoal.

Matatandaang noong isang linggo ay binomba ng water cannon ng Chinese coastguard ang Pinoy boats na patungo sa kanilang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin shoal sa West Philippine Sea.

Nauna nang pumalag si Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang insidente.

Natuloy na noong Martes ang naudlot na resupply mission nang walang aberya o pagharang mula sa bansang China.

Gayunpaman, hindi pa rin nagustuhan ng mga opisyal ng bansa ang sabay na pag-deploy ng Chinese coastguard ng isang rubber boat lulan ang 3 tauhan nito para kumuha ng retrato at video ng pagbaba ng suplay sa barko ng Pilipinas.

"We consider that as a form of harassment. Although sinabi ng kanilang ambassador ay dinu-document lang nila. Wala silang karapatan na pumunta diyan sa loob ng Ayungin. Sila ang trespassing at kung anuman ang kanilang binabalak ay dapat itigil nila," giit ni National Security Adviser Hermogenes Esperon.

Isa lamang ang insidente sa Ayungin sa daan-daan pang mga galaw ng China na ipinrotesta ng Pilipinas.

Sa isang statement, iginiit naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kay Chinese Ambassador Huang Xilian na walang makakapigil sa kung anong gustong gawin ng Pilipinas sa loob ng West Philippine Sea.

"I have told the Chinese ambassador that that no one can prevent us from doing what we have to lawfully do within the West Philippine Sea, an area where we have sovereign rights by international laws," ani Lorenzana.

Sumugod naman sa Chinese consulate sa Makati ang mga miyembro ng grupong Pamalakaya at Anakpawis para iprotesta ang nangyari at sinabing palabas lang ang mga pahayag ng government officials, na nagpabaya umano kaya lumakas ang loob ng China.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News