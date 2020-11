Kilos-protesta ng mga grupo ng manggagawa sa Bonifacio Day, kasado na

MAYNILA — Plantsado na ang malawakang kilos-protesta ng mga progresibong samahan ng mga unyon at manggagawa sa bansa sa darating na Nob. 30, Bonifacio Day.

Sa virtual press briefing na inorganisa ng Council of Global Unions-Philippines (CGU) Martes, inilatag ng grupo ang magiging sentro ng kanilang pagkilos.

Sa Metro Manila, gagawin anila ang kilos-protesta sa University of the Philippines (UP) Diliman sa Quezon City na may temang "Trabaho, Karapatan, Kaligtasan at Pananagutan."

Aminado ang grupo na sa ngayon wala pang sagot ang pamahalaang Lungsod Quezon sa kanilang ipinadalang liham para sa permit sa naturang kilos-protesta.

Sumulat na rin ang grupo sa pamunuan ng UP para sa Nob. 30.

Ayon sa abogadong si Sonny Matula ng grupong Nagkaisa, alas-9 pa lang ng umaga sa naturang araw ay magtitipon-tipon na ang kanilang mga miyembro malapit sa tanggapan ng Commission on Human Rights bago dumiretso sa UP.

Ayon naman kay Kilusang Mayo Uno Chairperson Elmer Labog, magkakaroon ng ocular inspection sa UP sa Miyerkoles, para sa kilos-protesta.

Nangako naman ang grupo na susundin nila ang mga itinakdang minimum health protocols sa pagsasagawa nito.

Sesentro ang protesta sa kanilang panawagan na itigil na ang umano'y red-tagging ng gobyerno sa mga trade unions at iba pang progresibong grupo.

Kasama din sa tututukan ng kilos-protesta ang pagbasura sa kontrobersyal na Anti-Terrorism Law at Implementing Rules and Regulations nito.

Nais ng CGU na siguraduhin din ng gobyerno ang kaligtasan ng mga manggagawa sa gitna ng hindi pa rin humuhupang pandemyang dala ng COVID-19 at ang pagbibigay ng proteksyon sa trabaho at sweldo ng mga manggagawang Pinoy dahil marami na ang nawalan ng trabaho sa gitna nito.

Bukod sa mga kilos-protesta sa unibersidad, sinabi ng grupo na may mga kasabay din itong protesta sa Davao, Cebu, General Santos City, Iloilo at iba pang mga lalawigan at maging sa ibang bansa, at maaaring sabayan din sila ng virtual protest.

Dagdag ng CGU, may mga inaasahan din silang kahalintulad na protesta ng mga Pilipino sa Sydney at Canberra sa Australia, at ilang bansa sa Europa para ipanawagan sa gobyerno ang pagbibigay proteksyon sa sektor ng mga manggagawa at iba pang progresibong grupo.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

