2 lugar sa Baggao, Cagayan isolated pa rin matapos ang baha, landslide: alkalde

Nagkaroon ng landslide sa isang sitio sa bayan ng Baggao, Cagayan noong nakaraang linggo dahil sa mga pag-ulang dala ng bagyong Ulysses. Screengrab mula sa Facebook video ng Baggao Public Information Office

MAYNILA - Nananatiling isolated pa rin ang dalawang lugar sa bayan ng Baggao sa Cagayan na nasalanta ng matinding pagbaha kamakailan.

“Right now may dalawa pa kaming lugar na isolated, hindi maparating ang tulong dahil ang daanan rough road,” pahayag ni Mayor Joan Dunuan.

Ang isa pang isolated na area nila ay ang kanilang ipinagmamalaking hotspring.

“Totally talagang isolated dahil 'yung daan nahati,” sabi ni Dunuan sa panayam sa Headline Pilipinas Sabado ng umaga.

Watch more in iWantTFC

Mano-mano umano ang paghahatid ng relief goods sa mga lugar na iyon hangga't hindi nare-rehabilitate ang mga daan.

Laking pasalamat naman ng alkalde sa lahat ng mga dumating na ayuda para matulungan ang mga kababayan na makausad matapos ang trahedya.

“Sobrang marami na pong blessings ang dumating sa atin, nagpapasalamat ako dahil mula nang nangyari sa amin itong trahedyang ito napakadami po ng nagbuhos ng tulong, pagmamahal, suporta, higit lalo po doon sa mga kababayan nating nawalan ng buhay, mga pamilyang nasa evacuation centers pa until now dahil nagbabadyang babagsak muli ang aming kabundukan dito,” sabi ni Dunuan.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC

Nauna nang nagkaroon ng landslide sa lugar.

May mga nakarating na rin na health support para sa mga residenteng nagkasakit matapos ang baha.

“We are really trying our best para makabangon muli,” sabi niya.

Sa kabuuang populasyon na 97,000, higit 27,000 dito ang mga nasalantang residente sa bayan.

Higit 100 din ang nawalan ng tirahan at 95 porsiyento ng farm products nila ang nabasa.

Hiling ni Dunuan na sana matulungan silang agad na ma-rehabilitate ang mga nasirang daan para marating ang mga liblib na lugar.

Nais din niyang humingi ng tulong para muling magkabahay ang mga nawalan ng tirahan at livelihood.

“Kasi ire-relocate po namin sila dahil nasa baba po sila ng kabundukan. Sana ma-rehab mga daanan namin,” sabi niya.