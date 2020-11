Ulysses nagdulot ng baha, pagguho sa Quezon province

Nagdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa, at kawalan ng kuryente ang Bagyong Ulysses sa ilang lugar sa Quezon province.

Magdamag naranasan ang malakas na hangin at pag-ulan sa lalawigan, kung saan 3 beses nag-landfall ang Bagyong Ulysses nitong madaling araw ng Huwebes.

Noong umaga, tumambad sa mga residente ang baha, at mga nagkalat na sanga ng puno at debris sa kalsada. Mayroon ding mga nabuwal na puno at natumbang mga poste ng kuryente.

LOOK: Parts of Infanta Quezon now submerged in knee to chest-deep floods due to heavy rains brought by #UlyssesPH pic.twitter.com/25ajefnFnZ