Bayan sa Albay na hinagupit ng bagyong Rolly, hindi pa handa sa paparating na bagyo

Nawasak at pinasok ng baha ang maraming bahay sa bayan ng Malinao, Albay noong tumama ang Super Typhoon Rolly sa Bicol Region noong Nob. 1, 2020. Larawan ni Charism Sayat, AFP

MAYNILA - Hindi pa handa ang bayan ng Malinao, Albay sa posibleng pananalasa ng mga susunod pang bagyo, katulad ng Bagyong Ulysses.

Ayon sa alkalde ng bayan na si Leneybelle Santos, hindi pa nga sila nakakabangon mula sa pananalasa ng mga nakaraang bagyo, katulad ng Bagyong Rolly.

“Hindi pa po kami nakakabawi. Actually, under rehabilitation pa rin kami hanggang ngayon. Hindi pa rin po kami nakakatapos sa aming final report kung ano talaga iyong mga total damages ng aming mga infrastructure and agriculture and iyong mga totally damaged houses and partly damaged houses dito po sa bayan ng Malinao," ani Santos nitong Martes.

Tinatayang nasa 3,334 bahay ang mga nasira ng Bagyong Rolly sa kanilang lugar.

May mga dumadating naman na tulong mula sa ibat -bang LGU habang sila rin ay naghahanda para sa paparating pa na bagyo.

“Mayroon na po tayong ipinalabas na communication na kailangan po iyong lahat ng nasa coastal barangays and lahat po ng totally damages houses and partially damaged houses, kailangan po tomorrow morning may forced evacuation po kami, at doon din po sila mage-evacuate sa Samaritan shelter, mga daycare centers at barangay hall and health centers po ng kada barangay," ani Santos.

"Although mayroon din po kaming mga kaunting school buildings na hindi naman po nasalanta ng bagyo, gagamitin din po muna namin iyon as evacuation center,” dagdag niya.

Sinabi ng PAGASA weather bureau nitong Martes na maihahalintulad ang paparating na Bagyong Ulysses sa bagyong Quinta, na nanalasa sa southern Luzon noong nakaraang buwan.

Ayon kay PAGASA weather forecaster Ariel Rojas, maaapektuhan ni Ulysses ang Quezon province at Bicol region, mga lugar na sinalanta noong Nobyembre 1 ng Rolly, ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon.

