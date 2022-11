Iniinspeksyon ng mga awtoridad ang lugar kung saan sumabog ang isang ilegal na pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

SANTA MARIA, Bulacan — Pansamantalang hininto ng Barangay Pulong Buhangin sa Santa Maria, Bulacan ang pagbibigay ng business clearance sa mga gumagawa at nagtitinda ng paputok, isang araw matapos ang pagsabog sa isang ilegal na pagawaan ng paputok sa Sitio Manggahan.

Naglabas ng resolusyon ang sangguniang barangay nitong Biyernes na nagtatakda ng joint inspection ng barangay, pulis, bombero, at pamahalaang bayan sa mga establisimyento bago muling bigyan ng clearance.

Paniguro umano ito na maiwasan nang maulit ang pagsabog sa pagawaan na nalamang walang mga permit.

Ayon sa punong barangay na si Raymund Castañeda, hindi na babawiin ang mga clearance na binigay sa 8 kompanya bago ang insidente, pero isasama pa rin sila sa iinspeksyunin sa susunod na linggo.

Karamihan kasi aniya sa mga kumukuha ng permit ay tuwing Nobyembre na o habang papalapit ang Bagong Taon.

Sa ngayon, naka-hold na ang aplikasyon ng 2 firework retailer.

Nanawagan din ang barangay sa mga residente na magsumbong sa kanila ng anumang ilegal na gawain gaya ng paggawa ng paputok sa kanilang lugar.

Giit ni Castañeda, hindi nakarating sa barangay ang impormasyon tungkol sa sumabog na pagawaan lalo’t malawak ang kanilang sakop.

Ayon sa Santa Maria police, nagkaroon ng permit mula sa bayan ang isang anak ng may-ari noon pang 2018 na napaso rin.

Naikuwento naman ng isang manggagawa sa pulis ang nangyari bago ang pagsabog.

"Nilalagyan nya ng pulbura itong ginagawa niyang kwitis. Habang dinidikdik niya po itong pulbura, nagkaroon ng ignition habang dinidikdik niya. Noong nagkaroon ng spark, nagulat po siya. Napatakbo siya, nabitawan niya itong paputok. Kaya nagkaroon ng domino effect na nagresulta sa pagsabog," ani Philadiane Fronee Clemena, deputy chief of police ng Sta. Maria police office.

Nilinis na rin ng barangay ang mga nagkalat na paputok at lumipad na yero sa kalye sa Sitio Manggahan sa labas ng pagawaan.

Nangamba kasi ang ilang naiwang residente sa posibleng panganib ng mga debris.

Ayon sa barangay, planong alukan ng livelihood training ang 8 nagtatrabaho sa sumabog na pagawaan.

Bukod sa kasong ilegal na paggawa ng paputok, nahaharap din ang 58-anyos na may-ari sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property.

Nasa ospital pa rin siya matapos isugod doon Huwebes ng gabi dahil sa hirap huminga.

Nilipat naman ng ospital ang isa niyang anak na nalapnos ang balat sa insidente.