LISTAHAN: Mga ipinagbabawal na paputok, pailaw

Plano mo bang magpaputok at magpailaw sa pagsalubong ng taong 2022?

Narito ang mga ipinagbabawal na paputok at pailaw, ayon sa listahang inilabas ng Philippine National Police.

• 5-Star

• Atomic Bomb

• Atomic Triangle

• Bin Laden

• Boga

• Coke-In-Can

• Giant Bawang

• Giant Whistle Bomb

• Goodbye Bading

• Goodbye De Lima

• Goodbye Napoles

• Goodbye Philippines

• Hello Columbia

• Kabasi

• Kwiton

• Large Size Judas Belt

• Lolo Thunder

• Mother Rockets

• Piccolo

• Pillbox

• Pla-Pla

• Poppop

• Super Lolo

• Super Yolanda

• Watusi

Pinapayagan naman ng PNP ang mga sumusunod na pailaw at paputok:

• Butterfly

• Fountain

• Jumbo (regular at special)

• Lusis

• Mabuhay

• Roman Candle

• Sparklers

• Trompillo

• Whistle device

• Lahat ng uri ng pyrotechnic devices

• Baby Rocket

• Bawang

• El Diablo

• Judas' Belt

• Paper Caps

• Pulling of Strings

• Kwitis

• Small "triangulo"

• Iba pang firecrackers na hindi oversized, hindi overweight at hindi imported.

Pero ang ilang lungsod sa Metro Manila, magpapatupad ng total ban sa paputok tulad ng Las Pinas, Muntinlupa, Pateros, at Valenzuela.

Ang ilang lugar naman ay dapat may permit muna o designated area para sa community fireworks display.

Kung maputukan at walang masyadong pagdurugo, paalala ni Dr. Benjamin Campomanes ng St. Lukes Medical Center na agad itong hugasan ng tubig at sabon at ibalot sa malinis na bandage at lagyan ng kakaunting pressure. Mahalaga aniyang malinisan agad ang sugat para maiwasan ang mga komplikasyon.

Kung malala aniya ang sugat dahil sa paputok, pumunta agad sa ospital.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News

