Viral na magkaibigang may Down syndrome binisita ni Pacquiao

Gaya ng naipangako, nakipagkita si world champion boxer at senador na si Manny Pacquiao sa dalawang fan na kapwa may Down syndrome.

Nakilala sa Cebu ang magkaibigang sina Klay "Lalay" Geraldizo at Paul Daniel "Pudie" Nacar dahil sa kanilang Super Mario-inspired shoot, na parte ng kanilang kampanya para isinulong ang kapakanan ng may mga Down syndrome.

Dinalaw ni Pacquiao and magkaibigan nitong Huwbes nang siya ay mag-ikot sa Cebu.

Sa Facebook post ni Jay-R de la Calzada suot ng dalawa ang t-shirt na bigay ni Pacquiao sa kanila upang ipa-autograph sa senador.

"Thank you so much Senator Manny Pacquiao and Mrs. Jinkee Pacquiao for this once in a lifetime chance to meet you, One of the World's Greatest Professional Boxers of all time," ang sabi ni De la Calzada, na tumulong iset-up ng kanilang pagkikita.

"You guys truly made Lalay and Pudie so happy today. God bless you!" — Mula sa ulat ni Vilma Andales

