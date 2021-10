Mula sa kuha ni Jay-r de la Calzada.

Hinandugan ni presidential aspirant at Senator Manny Pacquiao ng tig-iisang tablet at t-shirt ang magkaibigang Klay Geraldizo aka Lalay at Paul Daniel Nacar aka Pudi na kapwa may Down syndrome.

Naging kilala ang magkaibigan sa Naga dahil sa Halloween photoshoot kung saan isinulong nila ang kamalayan sa may mga Down syndrome.

Natuwa ang karamihan dahil game na game ang magkaibigan nang ginawa nila ang kanilang Super Mario-inspired shoot.

Nagpaplanong makipagkita sa kanila ang boxing superstar ngayong Huwebes.

Nagpasalamat naman si Jay-r de la Calzada, na tumutulong sa magkaibigan, sa regalong ibinigay ni Pacquiao.

"Thank you so much Senator Manny Pacquiao for Lalay and Pudie's tablet and shirt. We hope to see you this coming Thursday and personally thank you for the gifts you gave them," aniya.

Kuwento ni Calzada, isang restaurateur, nauna niyang nakilala si Lalay na tumutulong sa gawain sa kanyang restaurant.

"We never asked him to do it for us but nature nalang talaga nya to do it because he's been doing it na even before sa mga food establishments din. Lately lang kami nagka close ni Pudie his bestfriend. Someone messaged me about their friendship," aniya. -- Mula sa ulat ni Vilma Andales

