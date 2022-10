WalangBiyahe: Biyahe ng mga sasakyang pandagat suspendido dahil kay Paeng

MAYNILA (UPDATED) - Suspendido ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat sa ilang mga lugar sa Pilipinas dahil sa bagyong Paeng.

Ayon sa Philippine Coast Guard, pansamantalang ipinatigil ang mga biyahe sa karagatan ng Sorsogon papuntang Northern Samar simula alas-11 ng umaga Huwebes.

Suspendido rin ang lahat ng biyahe sa mga pantalan sa lalawigan ng Romblon at Masbate.

Suspendido rin ang mga biyahe mula Batangas City papuntang Masbate at Calapan sa Oriental Mindoro.

Ipinagbabawal rin ang paglaot ng mga sasakyang pangisda sa mga karagatan ng Ilocos Norte.

TRAVEL ADVISORY: Sorsogon sea travel suspended as of 11AM, Oct 27 due to #PaengPH



