Mula sa Philippine Coast Guard

CAVITE—Magsisimula sa Huwebes, Nobyembre 4 ang paggiba sa mga ilegal na fish pen at stationary lift nets o saprahan sa parte ng Manila Bay sa Cavite City.

Bahagi ito ng programa ng gobyerno sa pagbawas ng polusyon sa dagat sa ilalim ng Manila Bay rehabilitation.

Pumalaot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources at lokal na pamahalaan para magpaskil ng mga abiso sa 21 tinaguriang ilegal na istruktura noong Lunes.

Hinikayat ng notice ng Manila Bay Inter-Agency Task Force na kusang baklasin ng mga may-ari ang kanilang mga fish cage at saprahan bago ang Nobyembre 4.

Sabi ng task force, kung hindi pa naiaalis ang mga ito sa deadline, babaklasin ito sa clearing operations na magsisimula sa araw na iyon.

Bukod raw kasi sa naidudulot umanong polusyon ng mga istruktura sa Manila Bay, ipinagbabawal din ang pagtatayo ng mga ito nang walang permiso o lisensya at paggamit ng mga ilegal na kasangkapan para makapangisda.

Ayon kay Lt. Michael John Encina ng PCG Cavite, binigyan na nila ng palugit ang mga mangingisda bilang konsiderasyon sa kabuhayan nila.

Matatandaang naudlot ang nakatakdang demolisyon sa mga fish cages noong Setyembre.

Sa halip, minarkahan na muna ng mga awtoridad ang mga ilegal na fish cages sa dagat ng Cavite City, Kawit, at Noveleta.

Sabi ng PCG, nasira ang mga istruktura sa Noveleta noong nakaraang Bagyong Maring.

Nakikipag-ugnayan pa sila sa LGU para sa operasyon nila sa Kawit.

Pero patuloy na tinututulan ng mga grupo ng mangingisda ang paggiba sa mga istruktura dahil sa epekto nito sa kanilang kabuhayan.

Pinangangambahan din nila na reclamation ang patutunguhan ng paglilinis sa Manila Bay na magiging kawalan sa kanilang pangingisda.

