MANILA -- Rehabilitasyon, hindi reclamation.

Ito ang panawagan ng mga mangingisda at ibang naghahanapbuhay sa “bulungan” sa La Huerta, Parañaque na pinagkukunan ng sariwang isda at lamang-dagat sa southern Metro Manila.

Fishermen in La Huerta, Parañaque protest the planned demolition of fish pens, mussel farms & other fishing structures in Manila Bay as part of the government’s rehabilitation project. pic.twitter.com/JWSGKV7f17 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 1, 2021

Bago pumalaot ngayong umaga, nagtabi-tabi ng bangka na may mga placard ang mahigit 40 mangingisda sa baybayin ng Parañaque River para sa maikling kilos protesta.

Reaksyon nila ito sa isinasagawang Manila Bay rehabilitation project at ibang mga proyekto sa lugar na pinapangunahan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Hiling nila sa pamahalaan, huwag nang ituloy ang planong paggiba sa kanilang mga tahongan at saprahan sa Manila Bay na binabahayan ng kanilang mga pinangingisda.

Sa ika-7 ng Setyembre na nakatakda ang simula ng paggiba ng DENR sa mga fish pen, fish cage, tahongan, at iba pang mga istrukturang pangisda sa bahagi ng Cavite, batay sa mga naging anunsyo sa lugar.

Wala pang natatanggap na opisyal na anunsyo ang mga mangingisda sa Parañaque kung kailan sila maaapektuhan.

Ayon kay Gilbert Reyes na 4 na dekada nang nangingisda roon, unti-unti nang bumabalik-normal ang kanilang pangingisda matapos mahinto ito sa mga lockdown.

Over 170 fishermen in La Huerta depend on the fishing structures, as well as hundreds of vendors & other workers at the “bulungan” or wet market in the wharf. pic.twitter.com/VWCBPzXGWU — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 2, 2021

Kaya pangamba nila, kapag natuloy ang demolisyon, tatamaan ang halos 200 pamilya ng mangingisda.

Hindi pa kasama sa apektado ang mga vendor, padyak, kargador, at iba pang naghahanapbuhay sa bulungan.

‘‘Pag nawala ang pangkabuhayan ng mangingisda, ano pa ang silbi ng bulungan o fish port, kung saan ang aming mga huli ay binabagsak namin?" ayon kay Gilbert Reyes, isa sa mga mangingisda.

"Kung ide-demolish po iyan, saan na po mabubuhay ang isda e wala nang coral ang Manila Bay? Tanging tirahan nila ‘yong mga kawayan at itong mga fish pond," dagdag pa niya.

Sabi ni Reyes, may inaalok na alternatibo ang BFAR sa kanila na paraan ng pangingisda.

Pero giit niya, kung matutuloy ang pagtambak ng lupa sa Manila Bay para patayuan ng proyekto, lalayo lang ang kanilang pangingisdaan at pareho pa rin ang epekto sa kanila.

Hiling nila, mabigyan sila ng pagkakataong makipagdayalogo sa pamahalaan para maipaliwanag ang kanilang sitwasyon at maisaalang-alang sila sa plano ng gobyerno.

Hindi naman aniya sila tutol sa pagpapaunlad sa lugar basta hindi masira ang kanilang kabuhayan at pamayanan.