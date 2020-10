WalangPasok: Oktubre 26-27 dahil sa bagyong Quinta

MAYNILA (UPDATE) —Walang pasok sa mga lugar na ito ngayong Lunes hanggang Martes, Oktubre 26-27, dahil sa inaasahang masamang panahong dala ng bagyong Quinta.

LAHAT NG ANTAS

Albay (Okt. 26, kasama ang pasok sa trabaho)

Sorsogon

Inaasahang magla-landfall sa Catanduanes-Albay area ang severe tropical storm Quinta ngayong Linggo ng hapon o gabi, ayon sa PAGASA.

Nauna nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na maaari pa ring magsuspinde ng klase ang mga lokal na pamahalaan kahit kasalukuyang online ang pag-aaral at maraming work-from-home.

I-refresh ang pahinang ito para sa updates.

Bisitahin ang ABS-CBN Weather Center para sa latest weather updates.

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC