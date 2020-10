10 food delivery rider nabiktima ng umano’y P20,000 scam order sa isang village sa Las Piñas

Ilan sa mga food delivery rider na nabiktima ng umano'y scam sa BF Resort Village, Las Piñas nitong Oktubre 19. Contributed photo

MAYNILA — Aabot sa 10 food delivery rider ang nabiktima ng umano’y scam sa BF Resort Village, Las Piñas nitong Lunes.

Kwento ng 59 anyos na housewife na tumangging magbigay ng pangalan para sa ulat nito, nagulat na lamang siya at may nagsisidatingan na mga motor sa kanilang bahay at hinahanap ang umano’y customer na si “Marl dela Cruz.”

Aniya, hindi sa kanila ang mga order at ipinakita pa ng isa sa mga rider na ibigay ng umano’y customer ang address nila at dadagdagan na lang ang delivery fee ng P100 bilang hindi nito umano nabago ang pinned location.

“Sa totoo lang po, hindi po kami gumagamit ng mga [food delivery service app] kaya nagulat na lang po kami sa mga dumating [na mga rider],” sinabi ng may-ari ng bahay sa ABS-CBN News nitong Miyerkoles.

Ayon sa housewife, naaawa siya sa mga food delivery rider na aniya’y nagsasakripisyo para mabuhay sa gitna ng pandemya.

Aabot sa P20,000 ang halaga ng mga nai-deliver na pagkain sa kanila, dagdag pa niya.

“Nakakaawa ang mga ganitong tao lalo na ngayong pandemic. … Gusto ko silang mabigyan ng tulong at mabigyan ng proteksyon ang mga food delivery riders,” aniya.

Hiling niya na maaksyunan na ito ng kompanya ng food delivery app at ng mga awtoridad para hindi na maulit ang insidente.

“Kung sino man ang tao ‘yan hindi magandang biro ang ginagawa at mahuli na sila. Tumulong lang ako para magising sila sa katotohanan.”

Watch more in iWantTFC

Nitong Setyembre, halos 10 food delivery riders ang nagkumpol-kumpol sa isang address sa Pilar Village, Las Piñas City matapos umanong lokohin ng isang customer na nagpakilalang 'AJ Pande,' ayon sa netizen na si Natalie dela Cruz.

Walang AJ Pande na nakatira sa naturang address at sa halip ay isang senior citizen ang naninirahan at may-ari umano ng bahay, ayon kay dela Cruz.

Una nang sinabi ng GrabFood PH na ang mga users na hindi nagpapakita para kuhain ang kanilang order ay maaaring humarap sa ilang parusa.