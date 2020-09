VIRAL: Halos 10 food delivery riders nabiktima ng scam ng no-show customer sa Las Piñas

Larawan mula kay Natalie dela Cruz

MAYNILA — Umabot sa 10 food delivery riders ang nagkumpol-kumpol sa isang address sa Pilar Village, Las Piñas City nitong Martes matapos umanong lokohin ng isang customer na nagpakilalang 'AJ Pande,' ayon sa netizen na si Natalie dela Cruz.

“Nakuwento sa 'kin ng mga rider na pinick-up po nila sa seller 'yong order ni AJ Pande. Paiba-iba 'yong contact number na binigay ni AJ pero same address,” sinabi ni Dela Cruz sa ABS-CBN News nitong Miyerkoles.

"Sinasabi ni AJ 'pag walang lumalabas sa bahay ay mag-doorbell nang maraming beses. Tapos after that sasabihin niya sa seller 'this is a scam, marami na kayo nabiktima mga bob* kayo,'" dagdag pa niya.

Walang AJ Pande na nakatira sa naturang address at sa halip ay isang senior citizen ang naninirahan at may-ari umano ng bahay, ayon kay dela Cruz.

Ngunit pinagtataka ng mga residente, kung bakit hindi pa niya ito umano iniuulat sa barangay, dagdag pa niya.

“Ang pinagtataka po ng karamihan bakit ‘di po siya nagrereklamo sa barangay … ‘yung owner po ng house,” dagdag pa niya.

Una nang sinabi ng GrabFood PH na ang mga users na hindi nagpapakita para kuhain ang kanilang order ay maaaring humarap sa ilang parusa.

Sa ngayon ay hinihintay pa ang tugon ng FoodPanda hinggil sa usapin.