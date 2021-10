Pagbabakuna ng mga bata vs. COVID-19 umarangkada na

Umarangkada na ang pagbabakuna ng mga kabataan kontra COVID-19 sa Pasig City General Hospital. Photo courtesy of Pasig PIO

MAYNILA— Nagsimula na ang rollout ng COVID-19 vaccines para sa mga batang 12 hanggang 17 anyos na may comorbidity sa mga piling ospital sa Metro Manila.

Sa Pasig City General Hospital, higit 50 batang edad 12 hanggang 17 anyos na may comorbidity ang nabakunahan na kontra COVID-19 sa Pasig City General Hospital hanggang alas-10 ng umaga.

Kasama ang nasabing ospital sa 8 piling ospital sa Kamaynilaan na nagbukas ng COVID-19 vaccination para sa mga menor de edad.

May ilan na na sabik na mabakunahan dahil anila mas vulnerable ang mga may comorbidity.

Mayroon namang ilan na matagal nang naghihintay ng COVID-19 vaccination ng mga bata at natutuwang sa wakas ay mababakunahan ang kanilang anak.

Bakuna ng Pfizer ang gamit dahil ito pa lang at Moderna ang may emergency use authorization para maiturok sa mga batang edad 12 hanggang 17 anyos.

Ayon kay acting hospital administrator Dr. Arlene Samonte, wala pang naitatalang side effects sa mga binakunahan. Pero tiniyak niyang handang rumesponde ang ospital sakaling may makaranas ng allergy o malalang side effects.

Nasa 50 hanggang 100 batang may comorbidity ang target bakunahan sa nasabing ospital.

Nagpaalala ang ospital na mahalagang may bitbit na medical certificate ang magpapabakuna na patunay ng comorbidity at dapat ding magdala ng ID ang magpapabakuna at kasamang magulang o guardian, pati na patunay ng relasyon ng dalawa.

Sa mga batang 12 hanggang 17 anyos na gustong magpabakuna, puwedeng makipag-ugnayan sa kanilang pediatrician o sa ospital ng anak para mairehistro at makakuha ng schedule.

Naniniwala naman si Dr. Cynthia Cuayo-Juico ng Philippine Pediatric Society na mas mababa ang hesitancy o pag-aalangan sa pagbabakuna ng kabataan.

Isa sa mga dahilan aniya nito ay maaaring nakita ng mga magulang at mga bata ang matinding epekto ng COVID-19 at kung paano nakatulong ang vaccination sa pagbaba ng kaso.

"Gaya ngayon diba ang tagal nakakulong ang bata, nagkaroon kami nga pagtawag sa aming pasyente na kulang ang bakuna niyo, anti pneumonia, anti-flu, nagpuntahan sila. Nakita na naman natin ang effect ang daming hindi namamatay dahil sa bakuna, ang dami ngayong nagkakaroon ng COVID na nasa bahay lang o nasa isolation sa barangay, hindi pinapasok sa ospital, I think it's because of the vaccine," ani Cuayo-Juico.

Muli namang umapela si Health Secretary Francisco Duque III sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak lalo't kung may side effect man, mahina o bahagya lang ang nakita sa mga bata.

— May mga ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News