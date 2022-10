MAYNILA - Patay ang 3 detainee sa loob ng Philippine National Police (PNP) Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City nitong umaga ng Linggo matapos tangkaing tumakas at hostage-in pa si dating Sen. Leila de Lima.

Pasado alas-6 ng umaga nang umano'y hablutin at pagsasaksakin ng tatlo si Police Corp. Rogel Agustin. Nagtamo ng mga saksak sa ulo at katawan ang nasabing pulis.

Kinilala ang tatlo bilang sina Arnel Cabintoy, Idang Susukan and Feliciano Sulayao Jr.

Nang makita ni Patrolman Lorenz Matias ang nangyari, agad umano niyang binaril si Cabintoy at Susukan, habang si Sulayao ay nakapunta naman sa kinaroroonan ni De Lima at hinostage ang dating mambabatas.

Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, maraming demand ang nang-hostage kay De Lima tulad ng hummer at helicopter.

Pero nabaril ng pulis na si Col. Mark Pespes si Sulayao habang nag-aabot ng tubig na hiningi ng detainee, ayon kay Abalos.

Kinumpirma ni PNP Chief Lt. Gen. Rodolfo Azurin Jr. na ang namatay na si Susukan ay lider ng Abu Sayyaf Group sa Sulu.

Dinala sa PNP General Hospital si Agustin, na stable na ang kondisyon.

Maayos rin umano ang lagay ng isang inmate na nadamay at nagkaroon ng sugat sa kamay.

Tiniyak naman ni Azurin at ng legal counsel ni De Lima na si Filibon Tacardon na ligtas ang dating senador.

"Wala po siyang tinamong sugat at hindi siya nasaktan," ani Tacardon.

Sa social media post, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kakausapin niya si De Lima para bigyan ito ng pagkakataong makalipat ng detention center.

"Following this morning’s incident at Camp Crame, I will be speaking to [former] Senator De Lima to check on her condition and to ask if she wishes to be transferred to another detention center," ani Marcos.

Pero, sa pagbisita ni Abalos kay De Lima, sinabi ng kalihim na tumanggi na ang dating mambabatas na magpalipat pa ng kulungan.

"Sinabi niya sa akin na she feels safe sa lugar niya," ani Abalos.

Taong 2017 nang arestuhin sa mga kasong may kinalaman sa droga si De Lima, na isang matinding kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit naman ni De Lima na gawa-gawa lang ang mga kaso laban sa kaniya.

