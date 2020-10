Short distance trips ng Pasig river ferry muling bubuksan

Puno ng water hyacinth ang Pasig River sa kuhang ito mula sa Maynila, Oktubre 7, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MANILA - Itutuloy na ng Pasig River Ferry Service ang kanilang short distance trips, sabi ng Metropolitan Manila Development Authority.

Ito'y matapos magsuspende ng operasyon ang ferry service dahil sa naglutangan na water hyacinth sa ilog Pasig.

Sa isang press release Huwebes, sinabi ng tanggapan na bubuksan na nila ang kanilang biyahe mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Sta. Ana sa Maynila.

"The Pasig River Ferry Service (PRFS) today announces the resumption of its operations after being suspended for a few days due to water hyacinths. The PRFS will operate in short distance trips from Pinagbuhatan in Pasig to Sta. Ana in Manila," anila sa pahayag.

Tiniyak din ng tanggapan na nagsasagawa sila ng clean-up activities para alisin ang water hyacinth at iba pang dumi sa tubig.

Unang nabanggit ng Pasig River Coordinating and Management Office na normal na dumarami ang mga water hyacinth sa ilog tuwing tag-ulan.

Kaakibat niyan anila ang masamang epekto nito gaya ng pagharang sa mga bangka at barge na dumaraan sa ilog.