MAYNILA — Sabik na sabik na mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo sa kanyang mga plano sa darating na Halalan 2022.

Nakatakdang ianunsiyo ni Robredo ang kanyang mga hakbang sa eleksyon sa Quezon City Reception House bandang 11:00 ng umaga ngayong Huwebes.

Sa venue pa lang, ramdam na ang ugong ng sigla sa huni ng "Alapaap" ng bandang Eraserheads, kung saan ang lead vocalist na si Ely Buendia ay nauna nang nagsabi na magkakaroon ng reunion kapag tumakbong pangulo si Robredo.

LOOK: Lugaw (porridge) being served to media who will cover VP Robredo’s event.



Hecklers of Robredo have called her “Leni Lugaw,” but the VP made the most out of the insult by using the title in her feeding programs | via @_katrinadomingo #Halalan2022 pic.twitter.com/GnGhMvLVDp