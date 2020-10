Tugade nagulat? Pamunuan ng Beep card iginiit na alam ng DOTr ang singilan

MAYNILA — Alam ng Department of Transportation (DOTr) ang singilan sa Beep cards dahil kasama ang ahensiya sa mga pagpupulong bago ipatupad ang card system, ayon sa AF Payments Inc. (AFPI), ang joint venture na namamahala ng Beep cards.

Ito ay matapos sabihin ni DOTr Secretary Art Tugade na "ikinagulat" niya ang bayad sa Beep cards, na kailangan para sa cashless payment sa mga bus sa EDSA.

"Ayoko na lang po magturo kasi hindi po kami ganoon. Pero sa discussion po noong kinokontrata po ang EDSA Busway with the operators, kasama po sa lahat ang DOTr... At saka nagkaroon kami ng pilot run bago ipatupad ang 'no Beep card, no ride policy' na dinesisyunan po ng DOTr na talagang may konting bayad po para sa Beep card," paliwanag ni Sharon Fong, chief commercial officer ng AF Payments.

Maaalalang nagpatupad ang DOTr ng "cashless" commute sa mga bus sa EDSA, pero marami ang nagulantang na pasahero dahil sa mahal na singil sa Beep cards.

Dahil dito ay sinuspinde na muna ng pamahalaan ang naturang cashless scheme.

Pero sabi ng AF Payments, handa na nilang ipamigay ang 125,000 pirasong Beep cards sa mga mahihirap na pasahero.

Ani Fong, donasyon ito ng shareholders nila na Ayala at First Pacific groups.

Nakipag-ugnayan na sila sa DOTr para sa pamamahagi ng mga Beep card at sisimulan na ito sa Miyerkoles.

"Ang balak po namin simulan na ang distribution ng 125,000 Beep cards simula bukas. Nakausap na po namin ang DOTr kahapon kasi gusto namin na tulungan nila kami sa pag-distribute ng Beep card pero handa po kaming i-distribute ito simula po bukas," ani Fong.