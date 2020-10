'Info drive kinulang kaya nagkagulatan sa cashless commute'

MAYNILA — Perwisyo ang naranasan ng mga commuter, karamihan sa kanila mga trabahador at iba pang wage earners, matapos silang mabulaga sa anila'y biglaan at mahal na paraan para sa "cashless" payment sa ilang pambublikong transportasyon.

Iginiit ng grupong Laban Konsyumer na dapat gawing optional muna at sa susunod na taon na lang ipatupad ang paggamit ng Beep card sa EDSA bus carousel.

Sabi sa TeleRadyo ni Vic Dimagiba, presidente ng grupo, nagkulang sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa cashless payment method kaya nagkagulo sa pagpapatupad nito noong Huwebes.

"Isa 'yan sa mga karapatan ng consumers ay right to information. Hindi naman mahirap ang project, di ba? Kailangan lang siguro maganda ang transition," ani Dimagiba.



Giit ni Dimagiba, kinakailangang balangkasin munang maigi ang programa at repasuhin ang proseso ng pagkuha ng card o pagpapa-load dahil nalalabag ang ilang health protocols.

"Lahat ng programa ng pamahalaan na may impact sa COVID-19, dahil may batas na ipinasa noong September 'yung 'Bayanihan 2' kaya siguro i-reset muna nila ang mga timetable nang sa ganoon mapag-aralan maigi kung kailan ipatutupad. Kumbaga dapat transitional 'wag 'yung bigla-bigla," pakiusap ni Dimagiba.

Ngayon, nasa P80 ang singil sa Beep card, na itinaas mula P50 noong Agosto. May kasama rin itong P100 na load kaya sa kabuuan ay P180 ang binabayaran ng mga commuter. May P5 pang convenience fee para sa mga third-party service na nagbebenta ng load sa mga istasyon.

Sabi naman ni Department of Transportation (DOTr) Senior Transport Consultant Albert Suansing, iniutos na daw ni Secretary Arthur Tugade na libre dapat ang Beep card.

Una nang nanindigan ang kompanyang AF Payments, ang joint venture ng Ayala at First Pacific groups na nangangasiwa sa sistema ng Beep cards, na hindi nila kayang gawing libre ang card na P80 ang halaga.

"Alam niyo sa totoo po, ang purchase price po namin ng card from the manufacturer P72 po. Marami pa pong cost yan: ipa-package mo, i-e-encode mo ang data, may admin fees, may logistics, delivery, pagbebenta, marami pang cost 'yan. Sa totoo lang, kulang pa ang P80," ani Sharon Fong, chief commercial officer ng AF Payments.

Sa ngayon, patuloy pa ang pulong nila para maresolba ang isyu.